NeurotechEU Avrupa Üniversitesi çalışmalarına başladı

AA

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "The European University of Brain and Technology" kısaca "NeurotechEU" adıyla kurulan konsorsiyuma Boğaziçi Üniversitesi, "sinir bilimleri ve teknolojileri" teması altında fen bilimleri, sosyal bilimler ve eğitim bilimlerinin içinde bulunduğu tüm alanlarda faaliyet gösteren birim ve programlarıyla çok boyutlu katkı verecek.

Konsorsiyumda Türkiye'den Boğaziçi Üniversitesinin yanı sıra İngiltere'den Oxford University, Hollanda'dan Radboud University Nijmegen, Almanya'dan University of Bonn, İsveç'ten Karolinska Institutet, Romanya'dan University of Cluj, İspanya'dan Miguel Hernandez University of Elche ve Macaristan'dan University of Debrecen yer alıyor.

Girişimin Boğaziçi Üniversitesinde liderliğini Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü üstlenirken, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Can Yücesoy akademik lider, Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Necati Aras ise koordinatör olarak NeurotechEU'da görev alıyor.

- Akademisyenlerin ortak araştırmalar yürütebilmelerine zemin hazırlayacak

Avrupa üniversitelerinin ve araştırma kurumlarının ABD ve Asya ile rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla kurumsallaşmış iş birliğini esas alan Avrupa Üniversiteleri İnisiyatifi çerçevesinde hayata geçen NeurotechEU ile yüksek eğitiminin niteliğinin ve rekabetçiliğinin ileri seviyeye çıkartılması hedefleniyor.

Avrupa üniversitelerinin iş birliği sayesinde üniversiteler arası kampüslerin oluşması ve öğrencilerin farklı eğitim kurumlarından kendilerini en iyi şekilde geliştirmelerine olanak sağlayan esnek ders programları oluşturması sağlanacak. İş birliği çerçevesinde teknolojik inovasyon iş paketinin liderliğini yapacak olan Boğaziçi Üniversitesi, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında artı değer yaratmayı planlıyor.

Başlangıçta 3 yıllık bir Avrupa Birliği desteği kapsamında gerçekleştirilecek NeurotechEU çerçevesinde sinir bilimleri ve teknolojileri alanında çok disiplinli araştırmacı ve mühendis yetiştirilmesi, uygulamalı araştırmalar için akademisyenlere ve araştırmacılara gerekli altyapının sağlanması hedefleniyor.

Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kapsamlı eğitim iş birlikleriyle ortak üniversitelerdeki akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerin ilgili alanlarda yapılacak eğitimleri NeurotechEU üyesi üniversitelerin herhangi birinde takip edebilmesi mümkün olacak.

Sinir Bilimleri ve Teknolojileri alanında Avrupa çapında kurulacak lisansüstü programlar akademisyenlerin ortak araştırmalar yürütebilmelerine zemin hazırlayacak. NeurotechEU kapsamında yapılacak çalışmalar yönetişim, kalite-güvencesi ve bilginin yayılımı gibi başlıkların yanı sıra eğitim ve araştırmada çok kültürlülüğü ve farklı kültürler arasında haraketliliği de destekleyecek.

NeurotechEU Campus+ adı verilen dijital platformda öğrencilere ve araştırmacılara mekan sınırından etkilenmeyen çalışma imkanı tanırken, lisansüstü ve doktora öğrencileri için tasarlanan NeurotechEU Graduate School, sinir bilimleri ve teknolojilerinde girişimciliği ve inovasyonu odağına alacak. Oluşturulacak NeurotechEU Life-Long Learning Center (Yaşamboyu Eğitim Merkezi) mezunlarına ek olarak toplumun çeşitli kesimlerine yaşam boyu eğitim programlarıyla ulaşmayı amaçlıyor.