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        Netflix Türkiye’de görev değişikliği

        Netflix Türkiye İçerik Direktörü Pelin Diştaş, beş yıllık bir dönemin ardından kişisel projelerine odaklanmak üzere Netflix'ten ayrılacağını açıkladı. Dizi ekibinin yeni lideri, 2020 yılından bu yana Netflix'te önemli görevler üstlenen Özge Bağdatlıoğlu olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 15:33 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:33
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        Netflix Türkiye'de görev değişikliği
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        Netflix, Türkiye’deki içerik ekibinde bir liderlik değişimi gerçekleşeceğini duyurdu. 2019’dan bu yana Netflix Türkiye İçerik Direktörlüğü görevini yürüten Pelin Diştaş, kişisel projelerine odaklanmak üzere Netflix’ten ayrılma kararı aldı.

        Pelin Diştaş

        Diştaş’ın Netflix’teki görev süresi, değişimin tamamlanacağı 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek. Eğlence servisinin dizilerden sorumlu yeni lideri ise Özge Bağdatlıoğlu olacak. 2020 yılından bu yana aynı ekipte önemli roller üstlenen Bağdatlıoğlu, Netflix Türkiye Diziler Direktörü olarak görev yapacak.

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        Özge Bağdatlıoğlu

        Diştaş, değişimi şöyle değerlendirdi: “Geriye baktığımda pek çok ilki başardığımız, başarılara imza attığımız beş güzel yıl görüyorum. Türkiye’de ve dünyanın her yerinde keyifle izlenen hikayeler anlatmanın gururunu yaşadık. En güzeli de bu tümüyle kolektif bir başarıydı. Bize hikayelerini ve hayallerini emanet eden tüm yaratıcı ekip arkadaşlarıma ve bu hayalleri gerçekleştirebilmek için büyük bir inanç ve gayretle emeğini ortaya koyan kamera önü ve arkasındaki ekip arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. Bu güç birliği ve ortak inanç sayesinde koyduğumuz büyük hedeflere ulaşmayı başardık. Kendimi çok şanslı hissettiğim bir yolculuktu çünkü sıfırdan başlayarak kurduğumuz bu yolda hem Netflix Türkiye’deki çalışma arkadaşlarımla birlikte yürüme ayrıcalığını yaşadım hem de yurt dışındaki tüm ekiplerin desteğini ve inancını her koşulda yanımızda hissettim. Onlarla birlikte olmak; desteklerine, azimlerine, yaratıcılıklarına şahit olmak hayat boyu unutmayacağım bir deneyimdi. Artık Netflix’ten ayrılmaya karar vermiş olsam da, bu muhteşem ekibin yapacağı her işi hevesle, heyecanla izlemeye devam edeceğim.”

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        Netflix Türkiye, CEE ve Benelux Başkan Yardımcısı Michael Azzolino şöyle dedi: “Pelin, Netflix’teki beş yıllık yolculuğunda göz ardı edilemeyecek kadar büyük başarılara imza attı. Türkiye’de neredeyse sıfırdan başlayarak dünya standartlarında bir dizi kataloğu oluşturdu. Bunu yaparken deneyimli isimlerle çalışmanın yanı sıra yeni isimleri ortaya çıkardı; onlara destek vererek sektöre damga vuran işler yaratmalarını sağladı. Çalışma arkadaşı olarak bize verdiği güvenin ötesinde her birimiz için gerçek bir dost oldu. Gelecekte onunla farklı alanlarda işbirliği yapmaya devam edeceğimize inanıyorum.”

        Azzolino, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarda Özge’nin payı çok büyük. 2020 yılından bu yana ürettiğimiz her yapımda kilit görevleri başarıyla yürüttü. Yine bu süreçte, hem kreatif sektördeki paydaşlarımız hem de Netflix’teki çalışma arkadaşları için vazgeçilmez bir partner haline geldi. Onun liderliğinde dizi ekibimizin başarılarının artarak devam edeceğine ve tüm dünyada ses getirecek yapımlar üreteceğimize inancım tam.”

        Netflix Türkiye dizi ekibinin liderliğini üstlenmekten dolayı gurur duyduğunu söyleyen Özge Bağdatlıoğlu ise şöyle konuştu: “Geride bıraktığımız dört yılda Michael ve Pelin gibi ilham verici liderlerle çalışmak benim için büyük bir deneyim ve önemli bir şanstı. Bu süreçte olduğu gibi, gelecekte de hedefimiz aynı olacak. Türkiye’nin hikayelerini, ülkemizin en yaratıcı isimleriyle dünyanın dört bir yanındaki üyelerimize anlatacağız. Netflix’in Türkiye’deki geleceğini muhteşem bir ekiple birlikte şekillendirme fırsatı yakaladığım için de ayrıca heyecanlıyım. Şimdiden destekleri ve bana duydukları güven için ekibimizdeki tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.”

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        #netflix türkiye

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