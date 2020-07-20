Netflix Türkiye kapanıyor mu? sorusu dizive filmseverlerin gündeminde yer alıyor. Netflix’in AK Parti ile yaptığı ‘eşcinsellik’ sansürüyle ilgili pazarlığın restleşmeyle sonuçlandığını ve Türkiye’deki dizi çikimlerinin durdurulduğu öne sürüldü. Peki Netflix Türkiye kapanıyor iddiası gerçeği yansıtıyor mu? İşte Netflix Türkiye son dakika gelişmeleri...

FATİH ALTAYLI: "KAYIP BÜYÜK!"

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı, Netflix'in Türkiye'den çekiliyor mu iddiasına yönelik önemli bir yazı kaleme aldı ve detayları paylaştı. İşte yazıdaki Netflix Türkiye detayları;

"Netflix’in çok ünlü ve en başarılı Türk dizilerinde imzası olan bir Türk senaristin yazdığı bir öyküyü beğenip, bunu çekmeye karar vermesiyle başlıyor her şey.

Netflix, diziyi çekmek üzere bir Türk yapım şirketi ile taşeron olarak anlaşıyor.

Türk oyunculardan oluşan bir cast hazırlanıyor.

Ancak yasa gereği, Türkiye’de gerçekleştirilecek yabancı prodüksiyonlar için Kültür Bakanlığı’ndan izin alınması gerektiği için ilk bölüm senaryo bakanlığa yollanıyor.

Gerekli izin veriliyor ancak araya pandemi süreci girdiği için çekimlere başlanamıyor.

Ardından hayat yeni normale dönünce çekim için yeniden Bakanlıktan izin isteniyor.

Bakanlık bir bölümün daha senaryosunu istiyor.

İkinci bölümde diziye dahil olan bir gay karakter var ama bazılarının iddia ettiği gibi bir gay sevişme sahnesi falan yok dizide.

Ardından Bakanlık görüşmek için Netflix yöneticilerini davet ediyor.

Netflix başkan yardımcıları özel uçakla gelip Bakanlığa gidiyorlar.

Bakanlıkta fazla bir sorun çıkmıyor.

Ancak RTÜK “Bizimle de görüşmeniz gerek” diyor.

Oysa RTÜK, kuruluş yasası itibarıyla bir ön denetim kuruluşu değil, böyle bir yetkisi yok. Sansür Kurulu değil.

Buna rağmen Netflix yetkilileri RTÜK’le de görüşüyorlar.

RTÜK çok net konuşuyor.

“Gay karakteri diziden çıkarın.”

Yasaya ya da yasanın verdiği bir yetkiye dayanmayan ama yaptırım gücüne dayanan bir talep.

Netflix oyuncularla ve senaristlerle görüşerek RTÜK’ün “emrini” iletiyor ve “çıkarıp çıkarmama” üzerine fikirlerini alıyor.

Uzun tartışmalar sonunda “Çıkaralım” fikri oluşuyor.

Çünkü ayların emeği, onlarca kişinin umudu, geliri buna bağlı.

Ve çekimlere başlanması kararı alınıyor.

Ancak çekimlerin başlayacağı gün, herkes sabahın köründe sette toplanmış, makyajlar yapılmış, replikler ezberlenmiş, set kurulmuşken Netflix’ten talimat geliyor.

“Diziyi iptal ettik.”

Yine de oyuncuların ve ekip çalışanlarının birkaç bölümlük ücretlerini ödeyeceğini de duyuruyor Netflix.

Sadece bu diziden Türkiye’nin kaybı bölüm başı 3,5 milyon TL.

10 bölüm olsa 35 milyon TL civarı bir döviz girdisi uçup gidiyor.

Türk dizilerine ve Türk yapımlarına bundan sonra giderek azalacak ilgiyi ve bu şirketlerin Türkiye’de artık yaptırmayacakları işleri de göz önüne alırsanız kayıp büyük."

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN NETFLİX ÇEKİLİYOR İDDİASI

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in iddiasına göre Netflix, 'eşcinsellik' sansürü için AKP ile restleşti ve Türkiye'deki çekimlerini durdurma kararı aldı.