Netflix'in ilk Türk yapımı dizisi Hakan: Muhafız yabancılardan nasıl tepki aldı?

Netflix'in ilk Türk yapımı dizisi olan 'Hakan: Muhafız' 14 Aralık'ta yayına girdi.

ABD merkezli internetten dizi, film ve belgesel izleme platformu olan Netflix'te yayımlanan farklı ülkelerden diziler, dünyanın dört bir yanındaki oturma odalarına ulaşma şansına sahip oluyor.

Dünya çapında en az 130 milyon abonesi olan Netflix'te Hakan: Muhafız'ın (The Protector) nasıl bir performans kaydedeceği bu yüzden merakla bekleniyor.

Her ne kadar bugüne kadar Netflix bünyesinde başka Türk dizileri ve filmleri yer almış olsa da 'Hakan: Muhafız' Netflix'in ilk orijial Türk yapımı olmasıyla öne çıkıyor.

Dünyada kullanımda olan internet trafiğinin yüzde 15'ini tüketen Netflix, kurumsal olarak büyüme stratejisi açısından kendi yapımlarına öncelik veriyor.

Özellikle Türk dizilerinin ihracatında son yıllarda kaydedilen büyük ivme göz önünde bulundurulursa bu yapımın başarı kaydetmesi, platformda başka Türk yapımı Netflix dizilerinin çoğalmasını sağlayabilir.

Dizinin şimdiden ikinci sezonunun çekileceğinin açıklamış olması ise yabana atılır bir ilgi görmediğinin bir kanıtı.

https://www.youtube.com/watch?v=oLya8lEPSVM

Dizinin arka planında geniş İstanbul görüntüleri var

10 bölümü aynı anda yayına giren ve başrolünde yer alan Çağatay Ulusoy'un Hakan adlı bir karakteri canlandırdığı dizi, İstanbul'da yaşayan ve olağanüstü güçlerinin farkına varan genç bir adamın hikayesini anlatıyor.

Kapalıçarşı'da babasının dükkanında çalışan Hakan, gizli, tarihi ve İstanbul'u korumakla görevli bir grubun üyesi olduğunu öğrenince yaşadığı modern hayattan başka bir dünyaya adım atar.

Dizinin bir diğer baş karateri ise İstanbul.

Sultanahmet gibi tarihi mahallelere yer verdiği gibi İstanbul'un daha modern ve çağdaş yerlerini de arka planına alan dizinin yönetmenleri arasında Umut Aral, Gönenç Uyanık, Can Evrenol ve Gökhan Tiryaki gibi isimler var.

Dizinin senaryo ekibi ise çok daha geniş.

Çağatay Ulusoy'un yanı sıra dizinin diğer oyuncuları arasında Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu yer alıyor.

'Modern İstanbul'da tarihi bir savaş'

Diziyle ilgili yayımlanan yabancı eleştiri yazılarından biri Joe Keller'a ait.

New York Times, Slate, Salon, Vanity Fair ve Playboy gibi yayınlar için televizyon eleştirileri yazan Keller, Decider isimli internet sitesinde yayımlanan makalesinde dizinin izlenmesi gerektiği yönünde görüş bildiriyor.

"Dizinin ilk bölümü sizi içine çekiyor, modern İstanbul'da geçen tarihi bir savaş fikri bizim için çok ilgi çekici" diyen Keller, şu yorumda bulunuyor:

"Hakan: Muhafız, gizemli etmenleri, modern dünyanın iş rekabetini ve sıradan bir adamın rüyalarını bir araya getirerek şaşırtıcı bir şekilde çekici bir dizi ortaya çıkarıyor."

Keller'a göre bunun sebeplerinden biri, Netflix'in popüler dizilerinden olan Narcos'un yapımcılarından Jason George ve Oscar ödüllü Amerikan filmi Argo'nun yapımcılarından Alex Sutherland'ın dizi ekibinin içinde yer alması.

Keller, dizinin ilk bölümünün son yıllarda izlediği çoğu dizinin aksine hikayenin makul bir şekilde ilerlemesini sağlayan bir hızda başladığını vurguluyor.

'Hikaye orijinal değil ama senaryo iyi'

İspanyolca yayın yapan haber kuruluşlarının ise Türk yapımı diziye büyük bir ilgisi var.

Latin Amerika başta olmak üzere İspanyolca konuşan ülkelerde Türk dizileri son yıllarda çok fazla izleniyor.

İspanya'nın günlük gazetelerinde olan La Vanguardia, dizinin yayına girmesini 'Yılın en çok beklenen yapımlarından biri sonunda başladı' diyerek duyurdu.

Yine İspanya'nın bir diğer günlük gazetelerinden olan Público'da diziyle ilgili bir eleştiri yayımlayan gazeteci María José Arias, dizinin senaryosunun yüzde yüz orijinal olmadığını ve diğer süper kahraman hikayeleriyle benzerlikler taşıdığını söylüyor.

Ancak Arias'a göre buna rağmen dizinin hikayesi, karakterlerin aldığı farklı dönemeçler ve karizmatik bir karakter olan Hakan sayesinde izlemesi ilginç bir hal alıyor.

'Anlatılanlar klişe'

Sosyal medya kullanıcıları arasında ise dizideki Hakan karakteri ile BBC yapımı olan ve ilk sezonu Netflix'te de yayımlanan Bodyguard dizisi arasında benzerlik kuranlar var.

Richard Madden'ın başrolünde olduğu Bodyguard dizisinde İngiltere İçişleri Bakanı ve özel koruması arasındaki ilişki anlatılıyor.

BBC'nin bu yıl en çok izlenen dizisi olan Bodyguard'da oynayan Richard Madden ve Hakan: Muhafız'da daha sonra özel koruma işine giren Çağatay Ulusoy arasında benzerlik kuruluyor.

Richard Madden, Bodyguard dizisinde İngiltere İçişleri Bakanı'nın özel koruması rolünde

Sinema ve televizyon filmleri, film oyuncuları ve diziler hakkında bilgiler barındıran ve dünyanın en büyük online sinema veri tabanlarından olan IMDb'de (Internet Movie Database) Hakan: Muhafız'ın puanı, gösterime girdiği ilk hafta sonunun ardından 10 üzerinden 8,3.

Dizi şimdiye kadar bu platformda 10 bine yakın oylama aldı.

Sitede popülaritesi yükselesen diziyle ilgili yapılan en olumsuz eleştiriler, dizinin konusunun klişe olduğuna yönelik.

Kurguyu ve senaryoyu eleştiren kullanıcılar olduğu gibi özel efektlerin iyi olmadığına yönelik de olumsuz görüşler yer alıyor.