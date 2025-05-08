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        Haberler Dünya Netanyahu’nun danışmanı “Körfez Gate” soruşturmasında yeniden tutuklandı | Dış Haberler

        Netanyahu’nun danışmanı “Körfez Gate” soruşturmasında yeniden tutuklandı

        İsrail'de siyasi ve güvenlik çevrelerini sarsan "Körfez Gate" skandalında yeni gelişmeler yaşandı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun danışmanı ve eski Mossad mensubu Yonatan Urich, sorgusunun tamamlanmasının ardından gece saatlerinde yeniden tutuklandı.

        Giriş: 08.05.2025 - 16:31 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:31
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        Netanyahu'nun danışmanı İsrail'de tutuklandı
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        Bölgedeki siyasi kaynaklara göre, aynı soruşturmada adı geçen Eli Feldstein ise serbest bırakıldı ancak ev hapsi uygulaması devam ettirildi. Gelişme, her iki ismin yaklaşık bir ay önce tutuklanmasının ardından ev hapsi süresinin bitmesine yalnızca bir gün kala yaşandı.

        Polisin, Urich için gözaltı süresini beş gün daha uzatmak üzere mahkemeye başvuracağı bildiriliyor. Önceki plana göre, her iki ismin ev hapsinin bugün öğle saatlerinde sona ermesi bekleniyordu.

        Geçtiğimiz ay Rishon LeTsiyon Mahkemesi, Urich ve Feldstein’ın serbest bırakılarak ev hapsinde tutulmalarına hükmetmişti. Mahkeme, serbest bırakma kararında şüphelilerin şartları ihlal etmediğini ve güvenilir olduklarını belirtmişti. Ancak polis, “devam eden soruşturma gereklilikleri” gerekçesiyle bu kararın uzatılmasını talep etmişti.

        İsrail Başsavcılığı, her iki isme “yabancı bir ajanla temas”, “rüşvet alma”, “göreve ihanet” ve “kara para aklama” gibi ciddi suçlamalar yöneltti. Ayrıca Urich’in, Başbakanlık Ofisi’nden gizli belgeleri sızdırmakla da suçlandığı belirtildi.

        Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, Urich’in iş birliği yaptığı diğer kişilerle birlikte, Körfez’den bir ülkeden gelen mesajları siyasi kaynaklıymış gibi medyaya servis ettiği ortaya çıktı. Bu mesajların İsrail kamuoyunu etkilemeye yönelik bilinçli bir medya operasyonunun parçası olduğu ileri sürülüyor.

        Bu skandal, Gazze’de sivillere yönelik saldırıların emrini veren Başbakan Netanyahu’nun çevresinde dönen derin ilişkiler ağını da gözler önüne seriyor. Uluslararası toplumun “soykırım” olarak nitelendirdiği saldırıların siyasi sorumluluğunu taşıyan Netanyahu hükümeti, içeride ise başka bir cephede; dış bağlantılı medya manipülasyonları ve istihbarat sızmalarıyla karşı karşıya.

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        #Netanyahu
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