Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Netanyahu'nun başbakan olarak günleri sayılı mı? "Biden kendisine iletti" - Hamas İsrail Haberleri Son Dakika

        Netanyahu'nun başbakan olarak günleri sayılı mı? "Biden kendisine iletti"

        ABD medyasının üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun başbakanlık koltuğunda sayılı günleri kaldığını düşünüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 10:17 Güncelleme: 02.11.2023 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu'nun başbakan olarak günleri sayılı mı?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Politico'nun Beyaz Saray'daki iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı habere göre, Netanyahu'nun siyasi ömrünün sayılı olduğu tahminleri Biden'ın da dahil olduğu son Beyaz Saray toplantılarında gündeme geldi.

        İsimleri açıklanmayan iki kaynak, Biden'ın Netanyahu'ya olası halefiyle paylaşacağı konular hakkında düşünmesini önerecek kadar ileri gittiğini de öne sürdü.

        "SİYASİ GÜNLERİNİN SAYILI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR"

        Mevcut bir ABD'li yetkili ve eski bir ABD'li yetkili, yönetimin Netanyahu'nun görevde kalma süresinin artık sayılı olduğuna inandığını doğruladı. Mevcut yetkili, İsrail Başbakanı'nın muhtemelen birkaç ay veya en azından İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri harekatının ilk aşaması bitene kadar görevde kalacağı yönündeki beklentinin yoğun bir şekilde hakim olduğunu söyledi.

        Bir diğer yetkili ise "İsrail toplumu içinde olup bitenlerle ilgili bir hesaplaşma olması gerekecek. Eninde sonunda iş başbakana kalacak" dedi.

        "GÖRÜŞMEDE DİLE GETİRİLDİ"

        Biden'ın geçen ay Tel Aviv'e yaptığı ziyaret büyük ölçüde destek amaçlı olsa da üst düzey yetkililere göre Biden özel olarak Netanyahu'yu dikkatli ilerlemeye ve savaşın alanını genişletmemeye çağırdı. Gezinin bir noktasında Biden, Netanyahu'ya halefi için bıraktığı senaryoyu düşünmesini tavsiye etti. Bu da yetkililere göre, Netanyahu'nun uzun sürecek bir çatışma süresince iktidarda olmayabileceği yönünde üstü kapalı bir öneriydi.

        "ORTAK NOKTAMIZ YAŞANAN KRİZ"

        Politico'nun haberinin yayınlanmasının ardından Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, jet hızda açıklama yaparak Netayahu'nun geleceği konusunun tartışılmadığını söyledi.

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, "Odak noktamız yaşanan kriz üzerine" dedi.

        "GÜNDEME GELMEDİ"

        Dışişleri Bakanlığı ve Washington'daki İsrail Büyükelçiliği Sözcüleri haber hakkında yorum yapmayı reddetti. Ancak haberin ardından Washington'daki İsrail büyükelçiliğinden bir yetkili "Son haftalarda bu makalede aktarılan siyasi senaryo, Biden ile Netanyahu arasındaki görüşmelerde hiçbir zaman gündeme gelmedi" dedi.

        Habere göre ABD'li yetkililer geleceğe yönelik mevcut savaş hükümetinin üyesi Benny Gantz ile konuşuyor. Aynı zamanda eski başbakan Naftali Bennett ve Yair Lapid'in de olası tahminler arasında olduğu söyleniyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #ABD
        #joe biden
        #Binyamin Netanyahu
        #dünya
        Haberi Hazırlayan: İrem Kuşoğlu
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        "Çok süratli ve golcü"
        "Çok süratli ve golcü"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        Pes dedirten hırsızlık! Sattığı aracı çaldı
        Pes dedirten hırsızlık! Sattığı aracı çaldı
        Biden'dan ateşkes çağrısına yanıt
        Biden'dan ateşkes çağrısına yanıt
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Ve sonunda geldi! Sağanak yağmur uyarısı
        Ve sonunda geldi! Sağanak yağmur uyarısı
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Habertürk Anasayfa