Netanyahu'nun başbakan olarak günleri sayılı mı? "Biden kendisine iletti" - Hamas İsrail Haberleri Son Dakika

Netanyahu'nun başbakan olarak günleri sayılı mı? "Biden kendisine iletti" - Hamas İsrail Haberleri Son Dakika

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Politico'nun Beyaz Saray'daki iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı habere göre, Netanyahu'nun siyasi ömrünün sayılı olduğu tahminleri Biden'ın da dahil olduğu son Beyaz Saray toplantılarında gündeme geldi.

İsimleri açıklanmayan iki kaynak, Biden'ın Netanyahu'ya olası halefiyle paylaşacağı konular hakkında düşünmesini önerecek kadar ileri gittiğini de öne sürdü.

"SİYASİ GÜNLERİNİN SAYILI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR" Mevcut bir ABD'li yetkili ve eski bir ABD'li yetkili, yönetimin Netanyahu'nun görevde kalma süresinin artık sayılı olduğuna inandığını doğruladı. Mevcut yetkili, İsrail Başbakanı'nın muhtemelen birkaç ay veya en azından İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri harekatının ilk aşaması bitene kadar görevde kalacağı yönündeki beklentinin yoğun bir şekilde hakim olduğunu söyledi. Bir diğer yetkili ise "İsrail toplumu içinde olup bitenlerle ilgili bir hesaplaşma olması gerekecek. Eninde sonunda iş başbakana kalacak" dedi.

"GÖRÜŞMEDE DİLE GETİRİLDİ" Biden'ın geçen ay Tel Aviv'e yaptığı ziyaret büyük ölçüde destek amaçlı olsa da üst düzey yetkililere göre Biden özel olarak Netanyahu'yu dikkatli ilerlemeye ve savaşın alanını genişletmemeye çağırdı. Gezinin bir noktasında Biden, Netanyahu'ya halefi için bıraktığı senaryoyu düşünmesini tavsiye etti. Bu da yetkililere göre, Netanyahu'nun uzun sürecek bir çatışma süresince iktidarda olmayabileceği yönünde üstü kapalı bir öneriydi.

"ORTAK NOKTAMIZ YAŞANAN KRİZ" Politico'nun haberinin yayınlanmasının ardından Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, jet hızda açıklama yaparak Netayahu'nun geleceği konusunun tartışılmadığını söyledi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, "Odak noktamız yaşanan kriz üzerine" dedi.

"GÜNDEME GELMEDİ" Dışişleri Bakanlığı ve Washington'daki İsrail Büyükelçiliği Sözcüleri haber hakkında yorum yapmayı reddetti. Ancak haberin ardından Washington'daki İsrail büyükelçiliğinden bir yetkili "Son haftalarda bu makalede aktarılan siyasi senaryo, Biden ile Netanyahu arasındaki görüşmelerde hiçbir zaman gündeme gelmedi" dedi. Habere göre ABD'li yetkililer geleceğe yönelik mevcut savaş hükümetinin üyesi Benny Gantz ile konuşuyor. Aynı zamanda eski başbakan Naftali Bennett ve Yair Lapid'in de olası tahminler arasında olduğu söyleniyor. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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