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        Haberler Dünya Netanyahu, kendisi Biden'la konuşmadan Savunma Bakanı Gallant'ın ABD'ye gitmesini istemiyor | Dış Haberler

        Netanyahu, kendisi Biden'la konuşmadan Savunma Bakanı Gallant'ın ABD'ye gitmesini istemiyor

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öncesinde kendisinin ABD Başkanı Biden ile telefonda görüşmek istediğini ve Gallant'ın bu görüşme olmadan ABD'ye hareket etmesine karşı olduğunu Savunma Bakanı'na ilettiği iddia edildi. Bu iddianın ardından Netanyahu'nun talepleri sonrası Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Washington'a yapacağı ziyaretin ertelendiği bildirildi. Pentagon ise Gallant'ın ABD ziyaretini ertelemesinin, İsrail'in İran'a yapacağını açıkladığı misilleme hakkındaki görüşmeleri etkilemeyeceğini öne sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 21:09 Güncelleme: 08.10.2024 - 23:41
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        Netanyahu'nun Gallant çekincesi
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisi ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda konuşmadan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Washington ziyareti için yola çıkmasını istemediği bildirildi.

        İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu, Gallant ile gerçekleştirdiği görüşmede Savunma Bakanı'nın ABD'ye yapmayı planladığı bir günlük ziyareti ele aldı.

        Netanyahu, öncesinde kendisinin ABD Başkanı Biden ile telefonda görüşmek istediğini ve Gallant'ın bu görüşme olmadan ABD'ye hareket etmesine karşı olduğunu Savunma Bakanı'na iletti.

        Buna ek olarak Netanyahu, Gallant'tan İsrail Güvenlik Kabinesi, Tel Aviv'in İran'a vereceği yanıtı onaylamasından sonra ABD'ye hareket etmesini istedi.

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        Gallant'ın, İran'ın füze saldırısına verilecek yanıtı görüşmek için bir günlük ziyaret kapsamında bu akşam Washington'a hareket etmesi ve yarın da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya gelmesi planlanıyordu.

        Netanyahu'nun talebi doğrultusunda Gallant'ın ABD'ye hareketinde gecikme yaşanabileceği belirtiliyor.

        ZİYARET ERTELENDİ

        İsrail basınında çıkan haberlerde, Gallant'ın yarın yapacağı bir günlük Washington ziyaretinin bilinmeyen bir tarihe ertelendiği belirtildi.

        Gallant'ın ziyaretinin Netanyahu'nun öne sürdüğü şartlar nedeniyle ertelendiği ifade edildi.

        Savunma Bakanı Gallant'ın İsrail'in İran'ın füze saldırısına vereceği karşılığı görüşmek için bu akşam ABD'ye hareket etmesi planlanıyordu.

        ABD'DEN AÇIKLAMA

        İsrail Savunma Bakanı Gallant’ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile yarın Pentagon'da yapacağı görüşmenin ertelendiğini belirten Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, bunun iki ülke arasında, bölgedeki durum ve İsrail’in İran’a yapacağı misilleme konusundaki görüşmeleri etkilemeyeceğini söyledi.

        Singh, iki bakanın telefon üzerinden görüşmelere devam edeceğini ifade ederek “Telefonda konuşulamayacak hiçbir şey yoktur. Elbette yüz yüze ziyaretler ilişkinin derinleşmesine olanak tanır.” dedi.

        AA muhabirinin, “İsrail’in Hizbullah liderli Hasan Nasrallah’ı öldürmesinde hazırlıksız yakalandığınızı açıklamıştınız, İran konusunda tekrar bunun olmayacağından emin mısınız?” şeklindeki sorusuna Singh, “İster şahsen ister telefonda, biz İsraillilerle etkileşime devam edeceğimizden eminiz. Daha fazla spekülasyon yapmayacağım.” yanıtını verdi.

        Singh, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gallant’ın ziyaretine karşı çıktığı yönündeki haberler hakkında da “Bunlardan haberim var ancak İsrail’in iç siyasetine girmeyeceğim.” ifadesini kullandı.

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        #Netanyahu
        #Gallant
        #haberler
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