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        Haberler Dünya Netanyahu: Bedeli çok ağır olacak

        Netanyahu: Bedeli çok ağır olacak

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Meclis'in yeni dönem açılış töreninde yaptığı konuşmada İran ve Lübnan Hizbullahı'na uyarı yaparak "bedelinin çok ağır olacağını" söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 17:53 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:53
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        Netanyahu: Bedeli çok ağır olacak
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        Netanyahu, Meclisin yeni dönem açılış konuşmasını takım elbise giymeden kravatsız ve siyah gömlekle yaptı.

        Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve diğer Filistinli grupların başlattığı sürpriz saldırıya dair Netanyahu, "Yanıtlanması gereken çok soru var, dersleri çıkarmaya başladık." dedi.

        Netanyahu, İsrail'in kuzeyindeki Lübnan sınırında askeri faaliyetlerini artıran Hizbullah'ı ABD Başkanı Joe Biden'ın uyardığını ve dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

        Savaşı zafer elde etmeden bitirmeyeceklerini ve amaçlarının Hamas'ı devirmek olduğunu vurgulayan Netanyahu, İran ve Lübnan Hizbullahı'na seslenerek, "İran ve Hizbullah'ı uyarıyoruz, irademizi sınamayın. Bedeli çok daha ağır olur." ifadelerini kullandı.

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        Cumhurbaşkanı'ndan İsrail toplumuna "ayrışma" uyarısı

        İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da oturumun açılışında yaptığı konuşmada İsrail içindeki kutuplaşmaya dikkati çekerek, "Düşmanlarımız aramızdaki her ayrışma izine iştahla bakıyor." ifadelerini kullandı.

        Gazze'den düzenlenen saldırıya ilişkin gerekli soruşturmaların yapılacağını ve dersler çıkarılmaya başlandığını kaydeden Herzog, "Bu savaşa girdiğimiz gibi bu savaştan çıkmamalıyız." diye konuştu.

        Ana muhalefet lideri eski Başbakan Yair Lapid de şunları söyledi:

        "Hamas'ı yok edeceğiz, Gazze'deki İsrailli esirleri geri getireceğiz. Bu uzun zaman alacak ve büyük güç istiyor. Eğer dünyanın hoşuna gitmiyorsa, gitmesin. Bizim çocuklarımız öldü onlarınki değil."

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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