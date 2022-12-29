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Netanyahu başbakanlığındaki yeni İsrail hükümeti Meclis'ten güvenoyu aldı

Son 4 yılda 5. kez parlamento seçimlerine giden İsrail'de sağ blokun seçimleri kazanmasıyla başlayan hükümet kurma süreci, Netanyahu'nun bugün güvenoyu almasıyla sona erdi.

Giriş: 29.12.2022 - 18:24 | Güncelleme: ABONE OL
Netanyahu başbakanlığındaki yeni İsrail hükümeti Meclis'ten güvenoyu aldı
AA

İsrail'de Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki yeni koalisyon hükümeti, Mecliste düzenlenen oturumda güvenoyu aldı.

İsrail Meclisinde, Likud Partisi lideri Netanyahu öncülüğündeki İsrail'in 37’nci hükümeti için güven oylaması oturumu yapıldı.

Oturumdaki oylamada, Netanyahu'nun 120 sandalyelik Meclise sunduğu koalisyon hükümeti milletvekillerinin 63'ünün kabul oyunu alarak güvenoyuna sahip oldu. Oturumda 54 milletvekili ise ret oyu kullandı.

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Böylelikle İsrail'de şimdiye kadar en uzun süre başbakanlık görevi yapan Netanyahu, siyasi kariyerinde 6. kez başbakanlık koltuğuna oturdu.

Meclis'teki oturumda Likud milletvekili Amir Ohana da Meclis Başkanlığına seçildi. Odaha, ülkenin ilk eşcinsel Meclis Başkanı oldu.

Tamamen sağ partilerden oluşan Netanyahu'nun kabinesi, 5'i kadın 30 bakandan oluşuyor.

Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına girilen İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimde, eski başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ bloktaki partiler, 120 sandalyeli Meclise 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı.

Sandık sonuçlarına göre Netanyahu başkanlığındaki Likud Partisi 32, aşırı sağcı müttefikleri Dini Siyonizm Partisi, Yahudi Gücü ve Noam'ın oluşturduğu Dini Siyonizm Listesi 14, Ultra Ortodoks partiler; Şas 11 ve Birleşik Tevrat Yahudilik 7 sandalye elde etmişti.

Netanyahu öncülüğündeki yeni koalisyon hükümeti, İsrail siyasi tarihindeki "en sağcı hükümet" olarak değerlendiriliyor.

Fotoğraf: AA

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