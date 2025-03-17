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        Haberler Magazin Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin çifti, Yunanistan tatiline çıktı

        Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin çifti, Yunanistan tatiline çıktı

        'Sandık Kokusu'nda 'Ayça' ve 'Hakan' karakterlerine hayat veren Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in dizi aşkı gerçek hayata taşındı. İkili, birlikte Yunanistan'a tatile gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 19:58 Güncelleme: 17.03.2025 - 19:58
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        Âşıkların Yunanistan kaçamağı
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nun setinde başlayan arkadaşlık, Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin için aşka dönüştü.

        Dizide birlikte rol alan ikili, setteki uyumlarını gerçek hayata da taşıdı ve birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından yayımladıkları fotoğraflarla ilan etti.

        Dizinin final yapmasının ardından, uyumlu birliktelikleriyle dikkat çeken ikili, romantik bir Yunanistan tatiline çıktı.

        O anları sosyal medya hesabından paylaşan Cavadzade, dizide Ayça ve Hakan karakterlerini canlandıran ikilinin ilişkisine gönderme yaparak, "İlk kez HakAy değil, NesMir" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nesrin Cavadzade
        #Pamir Pekin

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