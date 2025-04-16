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        Nesrin Cavadzade, sezonu açtı

        Nesrin Cavadzade, tatil sezonunu Ibiza'da açtı. Cavadzade, havuz içerisinde çekilmiş pozlarını, sosyal medya hesabından yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 22:04 Güncelleme: 16.04.2025 - 22:04
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        Sezonu açtı
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        Nesrin Cavadzade, ‘Sandık Kokusu’ dizisindeki rol arkadaşı Pamir Pekin ile ilişki yaşayan Nesrin Cavadzade, iki aylık birlikteliğin ardından ayrılık kararı almıştı.

        Ayrılığın hemen ardından Nesrin Cavadzade, soluğu İspanya'nın ünlü tatil beldesi Ibiza'da aldı.

        Sosyal medya hesabından tatil paylaşımlarına hızla başlayan oyuncu, tatil sezonunu açarak havuzda çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

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        Nesrin Cavadzade, tatil paylaşımına ise "Soğuk suya dalma" notunu ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Nesrin Cavadzade

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