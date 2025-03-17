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        Haberler Magazin Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'e evlilik yorumu; "Bu ilişki evliliğe gider" - Magazin haberleri

        Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'e evlilik yorumu

        'Sandık Kokusu'nda 'Ayça' ve 'Hakan' karakterlerine hayat veren Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in dizi aşkı gerçek oldu. Birlikteliklerini yayımladıkları fotoğraflarla ilan eden çift, dizide rol gereği gelinlik ve damatlık giydi. Cavadzade ve Pekin için "Bu ilişki evliliğe gider" yorumları yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 12:50 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:17
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        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nun oyuncu kadrosunda yer alan Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in arkadaşlıkları aşka dönüştü.

        Birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından yayımladıkları fotoğraflarla ilan eden Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin, yeni fotoğraf yayımladı.

        Dizide; 'Ayça' ve 'Hakan' karakterlerine hayat veren Cavadzade ile Pekin, rol gereği gelinlik ve damatlık giydi.

        Nesrin Cavadzade, sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafı "Bizden olmaz' dedikten sonra ikizler - aslan ilişkisi..." ifadeleriyle yayımladı. Çiftin bu fotoğrafının ardından "Bu ilişki evliliğe gider" yorumları yapıldı.

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        #Nesrin Cavadzade
        #Pamir Pekin

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