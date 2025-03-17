Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'e evlilik yorumu; "Bu ilişki evliliğe gider" - Magazin haberleri

Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'e evlilik yorumu; "Bu ilişki evliliğe gider" - Magazin haberleri

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nun oyuncu kadrosunda yer alan Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in arkadaşlıkları aşka dönüştü.

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Birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından yayımladıkları fotoğraflarla ilan eden Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin, yeni fotoğraf yayımladı.

Dizide; 'Ayça' ve 'Hakan' karakterlerine hayat veren Cavadzade ile Pekin, rol gereği gelinlik ve damatlık giydi.

Nesrin Cavadzade, sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafı "Bizden olmaz' dedikten sonra ikizler - aslan ilişkisi..." ifadeleriyle yayımladı. Çiftin bu fotoğrafının ardından "Bu ilişki evliliğe gider" yorumları yapıldı.