Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'dan evlilik kararı

Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan'dan aldığı evlilik teklifi ile ilgili konuştu. Nesrin Cavadzade "Biz de gazetelerden okuyoruz detayları. Söz nişan gerçekleşti. Çok sevdiğim arkadaşlarımızda vardı. Benim içinde sürpriz oldu" dedi.

Nesrin Cavadzade, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında "İnsanların yangınla boğuşurken bu konuları konuşmak beni üzüyor. Benim yaşadığım tüm sevinçlerin üzerinde bir gölge var şu anda. Çok mutsuzum. Böyle bir süreçte düğün konuşmayalım" şeklinde konuştu.