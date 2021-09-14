O yar benim, kime ne!

"GÖKHAN DA ÇOK İSTİYOR"



Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Nesrin Cavadzade, muhabirlerin, "Çocuk istiyor musunuz? Sevgiliniz Gökhan Bey bu duruma ne diyor?" sorusuna, "İnşallah, düşünüyorum. O da çok istiyor." şeklinde yanıt vermişti.