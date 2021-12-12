MERİÇ ARAL - SERKAN KESKİN

Kendisi gibi oyuncu olan Meriç Aral ile yaklaşık üç senedir aşk yaşayan Serkan Keskin, 44 yaşına bastı. Aral, sevgilisinin doğum gününde, "Canım sevgilim, tatlı sevgilim iyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum." mesajını paylaştı.