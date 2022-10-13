Konser öncesi alışveriş

Makyajsız, doğal güzelliği ile tek başına mağazaları gezen Cavadzade, neşeli ve samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Nesrin Cavadzade , önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Akşam yakın bir arkadaşının konserine gideceğini söyleyen Nesrin Cavadzade, konser öncesi hazırlık yapmak için alışverişe çıktığını dile getirdi.