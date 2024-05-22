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        Haberler Magazin Nesrin Cavadzade annesine poz verdi - Magazin haberleri

        Nesrin Cavadzade'den tatil pozları

        Nesrin Cavadzade, annesi Feride Cavadzade ile tatile çıktı. Ünlü oyuncu, tatilde annesi bol bol poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 10:06 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:06
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          Son dönemin popüler oyuncularından Nesrin Cavadzade tatile çıktı.

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          Ege koylarında denizin ve güneşini çıkaran Nesrin Cavadzade'ye annesi eşlik etti.

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          Ünlü oyuncu tatilinden kesitleri takipçileriyle paylaştı.

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          Annesi Feride Cavadzade'ye pozlar veren oyuncu, fotoğraflarına; "Annem en iyi fotoğrafçıdır" notunu düştü.

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          Doktor olan Feride Cavadzade, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı.

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