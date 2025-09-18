Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        15
        Fenerbahçe
        FB
        11
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        8
        Samsunspor
        SAMS
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Rams Başakşehir
        İBFK
        5
        Kasımpaşa
        KSM
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Diğer Güreş Nesrin Baş, dünya ikincisi oldu - Diğer Haberleri

        Nesrin Baş, dünya ikincisi oldu

        Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 72 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 21:39 Güncelleme: 18.09.2025 - 21:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nesrin Baş, dünya ikincisi oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli sporcu Nesrin Baş, Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda gümüş madalyaya ulaştı.

        Başkent Zagreb'deki organizasyonda Nesrin Baş, kadınlar kategorisinin son maçında Ukraynalı Alla Belinska ile finalde karşılaştı.

        Müsabakayı tuşla kazanan Ukraynalı güreşçi, kadınlar 72 kiloda dünya şampiyonluğuna ulaştı.

        İkinci olan 23 yaşındaki Nesrin, dünya şampiyonalarında büyüklerde ilk madalyasını kazandı.

        Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasında, "Nesrin Baş, gümüş madalyanın sahibi olarak kadınlarda en genç dünya ikincimiz oldu. Nesrin, kadınlarda en genç finale çıkan sporcumuz olarak tarihe geçti." denildi.

        Nesrin, finale gelene kadar Slovak Zsuzsanna Molnar, Rumen Alexandra Nicoleta Anghel ve Asya şampiyonu Çinli Zelu Li'yi mağlup etti.

        Milli güreşçi, geçen yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olmuştu.

        Milli sporcunun ayrıca 23 yaş altında ikişer dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "Afganistan'daki üssü geri istiyoruz"
        "Afganistan'daki üssü geri istiyoruz"
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Trump ve Starmer'dan ortak açıklama
        Trump ve Starmer'dan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Kudüs düşerse Ankara kaybeder"
        "Kudüs düşerse Ankara kaybeder"
        Havuz kazısında toprak kaydı! Göçükte can verdiler!
        Havuz kazısında toprak kaydı! Göçükte can verdiler!
        İl Seçim Kurulu’ndan CHP kongresi kararı
        İl Seçim Kurulu’ndan CHP kongresi kararı
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
        2024 yılında bisiklet kazalarında acı bilanço!
        2024 yılında bisiklet kazalarında acı bilanço!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Habertürk Anasayfa