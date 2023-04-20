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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Neslihan isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

NESLİHAN ADININ ANLAMI NEDİR?

Neslihan ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Neslihan adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Neslihan isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

NESLİHAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Neslihan ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Han nesline ait, han soyundan.

NESLİHAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Neslihan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Neslihan adını koymak caizdir.

NESLİHAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Neslihan ismini kullanan 97.582 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Neslihan ismini kullanan 20.408 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Neslihan ismini kullanan 6.981 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Neslihan ismini kullanan 4.175 kişi bulunmaktadır.

NESLİHAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Neslihan adındakilerin liderlik, yöneticilik kabiliyeti yüksektir. İş hayatında oldukça başarılıdır. Orijinal ve yaratıcı fikirleriyle öne çıkar. O gidilecek olan yönü tayin eder, diğerleri ise bu yönde detaylarla ilgilenerek ilerlerler. Rahatlıkla kendi işini kurup başarılı olabilir ya da çalıştığı işte çok iyi bir pozisyona gelebilir. Bir konuda karar verirken etrafındakilerin sözünden ziyade kendi bildiğini uygular.

Pozitif tarafları: Kararlı, kendine güvenen, ilerici bir yapısı vardır.

Negatif tarafları: Egoist, inatçı, agresif, patronluk taslayan, tembel, bağımlı.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk