Neslihan Atagül, oğluyla kuaföre gitti
Geçtiğimiz mart ayında anne olan Neslihan Atagül, oğlu Aziz ile kuaföre gittiği anları yayımladı
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2016'da hayatlarını birleştiren Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, ilk çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Aziz adını vermişti.
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Kuaföre giden 32 yaşındaki oyuncu, oğlu Aziz ile birlikte verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
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Neslihan Atagül, oğluyla fotoğrafına; "Kakül sevdiğimi söylemiştim değil mi?" notunu düşerken; oğlu Aziz'in yüzünü göstermedi.
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"BENİM MANZARAM"
Öte yandan Neslihan Atagül, birkaç gün önce de minik oğlu Aziz'in ayaklarını paylaşmış ve "Benim manzaram" notuyla duygularını ifade etmişti.