Neslihan Atagül kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Kadir Doğulu ile üç yıllık evliliği olan Atagül, muhabirlerin 'çocuk' soruları karşısında, ''O kadar çok soruyorsunuz ki sonunda siz hamile kalacaksınız'' diyerek espri yapması magazin gündemine bomba gibi düştü.

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Neslihan Atagül 20 Ağustos 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir. 2005 yılında Erberk Ajansa kayıt yaptırdıktan 2 ay sonra bir reklam filminde oynamıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaktadır.

Neslihan Atagül, oyunculuk hayatına ilk kez 2006'da Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakteriyle adım atmıştır. Yine 2006 yılında İlk Aşk filminde oynadı ve bu film ile Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. 18 Kasım 2011 tarihinde Atv’de yayına başlayın, Mahsun Kırmızıgül’ün senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı ilk dizi çalışması olan Hayat devam ediyor adı dizide Neslihan Atagül, Fikret Kuşkan, Menderes Samancılar gibi ustalarla oynamıştır. 2012 yılında otobüslerin uğradığı bir mola yerinde çalışan iki gencin öyküsünü anlatan filmde Zehra rolüne hayat verdi. Araf filminde Neslihan Atagül performansıyla izleyenlerin beğenisini kazandı. Neslihan Atagül 2013 yılında Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Sadullah Çelen’in yaptığı, başrolerini Kadir Doğulu ile Paylaştığı Fatih Harbiye adlı televizyon dizisinde oynadı.

2015 yılında senaryosunu Levent Kazak'in yazdığı, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı Senden Bana Kalan adlı sinema filminde Ekin Koç ile başrolü paylaşırken Zeynep Kankonde ve Wilma Elles gibi oyuncular da eşlik etmiştir. Ekim 2015 ayında Star TV'de gösterilmeye başlayan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı başrollerinde Burak Özçivit ve Atagül'ün oynadığı Kara Sevda adlı dizide Zerrin Tekindor ve Kaan Urgancıoğlu da oynamıştır. 2016 yılında Pantene markasının reklam yüzü oldu. Aynı yılın eylül ayında yine aynı markanın bir reklam filminde daha yer aldı. Aksiyon sahnelerinin yer aldığı reklam filmi Madrid'de çekildi.

25 Kasım 2015 tarihinde, 3 yıla yakındır beraber olduğu Kadir Doğulu ile nişanlanmış daha sonra da evlenmiştir.