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        Haberler Magazin Son dakika: Neslihan Atagül Doğulu hamile! Müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu! - Magazin haberleri

        Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan bebek müjdesi

        2016'da evlenen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan bebek haberi geldi. Atagül, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 16:54 Güncelleme: 29.07.2024 - 17:16
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          Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2013'te 'Fatih - Harbiye' dizisinde tanışmış, arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.

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          2016'da dünyaevine giren çift, geçtiğimiz haftalarda 8'inci evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.

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          Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sürpriz bir haber verdi.

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          Hamile olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, karnını tutarak verdiği poza; "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" notunu düştü.

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