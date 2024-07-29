Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan bebek müjdesi
2016'da evlenen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan bebek haberi geldi. Atagül, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu
- 1
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2013'te 'Fatih - Harbiye' dizisinde tanışmış, arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.
- 2
2016'da dünyaevine giren çift, geçtiğimiz haftalarda 8'inci evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.
- 3
Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sürpriz bir haber verdi.
-
- 4
Hamile olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, karnını tutarak verdiği poza; "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" notunu düştü.