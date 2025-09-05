Habertürk
        Neslihan Atagül'den oğlu Aziz Doğulu ve eşi Kadir Doğulu ile mutlu aile tablosu paylaşımı

        Neslihan Atagül'den mutlu aile tablosu

        Kadir Doğulu ile mart ayında oğulları Aziz'i kucaklarına alan Neslihan Atagül, eşi ve bebeğiyle birlikte gün batımını seyretti

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 08:16 Güncelleme: 05.09.2025 - 09:16
        Gün batımında aşka geldiler
        2016'da hayatlarını birleştiren Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, mart ayında Aziz adını verdikleri oğullarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

        Anne ve baba olmanın sevincini yaşayan oyuncu çift, bebeklerinin yüzünü göstermeyi tercih etmiyor.

        Şu sıralar anneliğin keyfini çıkaran Neslihan Atagül, zaman zaman sosyal medya üzerinden eşi ve oğlu ile yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

        Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ve oğlu Aziz ile gün batımını izlediği bir video yayımladı.

        Videoda, gün batımını izleyen Neslihan Atagül daha sonra oğlunu kucağına alıp eşine romantik bir öpücük kondurduğu görüldü.

        #Neslihan Atagül
        #Kadir Doğulu
        #Aziz Doğulu

