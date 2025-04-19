Neslihan Atagül'den, Kadir Doğulu'ya: Sen benim güvenli limanımsın

Neslihan Atagül'den, Kadir Doğulu'ya: Sen benim güvenli limanımsın

2016'da evlenen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, geçtiğimiz ay ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Uzun süredir birlikte olan çift, zaman zaman özel anlarını, sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

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Neslihan Atagül, 43 yaşına giren eşi Kadir Doğulu’nun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Oyuncu, aralarında oğullarına Aziz'in de bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak duygularını ifade etti.

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Neslihan Atagül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Babacığım, doğum günün kutlu olsun. Sen benim güvenli limanım, yol göstericim ve dayanağımsın. İyi ki doğdun. Seni kelimelerin anlatabileceğinden çok daha fazla seviyorum."

Fotoğraflar: Instagram