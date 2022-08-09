"UZUN İŞ!"

Atagül, son olarak, "Pandemi döneminde evde geçirdiğiniz zamanda keşfettiğiniz özellikleriniz oldu mu ve yönetmenliğe yakın mısınız?" sorularına ise şu yanıtı verdi:

Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Amatör olarak fotoğraf çekiyorum. İlgim de var, bir gün olabilir. Kendimi o anlamda geliştirmem lazım. Yönetmenlik öyle 'dan' diye yapabileceğin bir şey olmaz diye düşünüyorum çünkü çok geniş perspektiften bakmak gerekiyor ve her şeyi yönetebiliyor olman gerekiyor. Uzun iş o..." ifadelerini kullandı.