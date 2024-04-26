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        Haberler Magazin Neslihan Atagül, 2'nci kez kapak oldu - Magazin haberleri

        Neslihan Atagül, 2'nci kez kapak oldu

        Dünyanın birçok ülkesinden geniş bir hayran kitlesine sahip olan Neslihan Atagül Doğulu, ABD'nin 'Hola' dergisine 2'nci kez kapak oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 15:20 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:26
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          Türkiye'de olduğu kadar dünyanın birçok ülkesinden de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Neslihan Atagül Doğulu, geçtiğimiz ay gittiği Miami'de ABD'nin önemli dergilerinden 'Hola' için bir çekim gerçekleştirdi.

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          2'nci kez 'Hola'ya kapak olan başarılı oyuncu hakkında 'Latin Amerika'yı fetheden Türk yapımlarının baş kahramanı' yorumu yapıldı.

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          Neslihan Atagül Doğulu ile Miami caddelerinde gerçekleşen çekimin röportajında güzel oyuncu 8 yaşındayken nasıl oyuncu olmaya karar verip bu yolda nasıl ilerlediğinden gelecek planlarına kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

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