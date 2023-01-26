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Neslican Tay'ın hayatı beyazperdede

‘Demir Kadın: Neslican’ın galası gerçekleştirildi. Beyazperdeye Neslican Tay’ın yaşam öyküsünü yansıtan filmin başrol oyuncusu Naz Çağla Irmak, "Uzun zamandır beklediğimiz bir gün bugün. "Bu film, benim hayatımdaki en kıymetli iş" yorumunu yaptı

Giriş: 26.01.2023 - 10:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Tüm Türkiye’yi yaşama tutunma mücadelesi ile kendisine hayran bırakan Neslican Tay’ın yaşam öyküsünü anlatan ‘Demir Kadın: Neslican’ filminin galası gerçekleştirildi. Yapımcılığını Ali Burak Ceylan, Serkan Günay, Kerim Altıntaş’ın üstlendiği, cuma günü vizyona girecek filmin galasına başta Neslican Tay’ın ailesi olmak üzere, sanat ve medya dünyasından yoğun katılım vardı. Ayrıca Fenerbahçe taraftarı da gecede Tay’ın ailesini yalnız bırakmadı.

  • Neslican Tay’ı Naz Çağla Irmak’ın canlandırdığı filmin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.

  • Mert Fırat, Hazal Subaşı, Hülya Gülşen, Ege Kökenli, Hivda Zizan Alp, Cemal Okan, Evrencan Gündüz - Naz Özgülüş, Selin Genç, Nilgün Türksever, Beste Bereket, Tuğrul Tülek, Eda Akkaya, Emre Dinler, Erkan Meriç, Yağmur Öztürk, Özgür Daniel Foster, Yeşim Gül, Almila Bayraktar, Zeynep Parla, Tarık Uğur Özenbaş, Özgür Cem Tuğluk, Tamer Levent, Gürbey İleri, Özgün Karaman, Uğur Çavuşoğlu geceye katılanlar arasındaydı.

  • Film ekibi gösterim öncesi basının karşısına geçerek duygularını dile getirdi.

    Naz Çağla Irmak: Uzun zamandır beklediğimiz bir gün bugün. ‘Demir Kadın: Neslican’ benim hayatımdaki en kıymetli iş. Çok sahici ve çok özel bir şey izleyeceğinizi düşünüyorum. Ben Neslican’ı çok severek ve ilgiyle takip ediyordum, şu anda da beni hep duygulandıran bir durumdur bu. Umarım herkes en az benim kadar heyecanla bekliyordur filmi.

    Deniz Uğur: Çağla, Neslican’ı inanılmaz içselleştirdi. Oynamadı, o oldu diyebilirim. Hatta fiziksel bazı rahatsızlıklar hissetmeye başlamıştı, o derece bilinç altına inmişti. Benim de hayatımın en zor rolüydü.

    Yurdaer Okur: Yaşama sevinciyle, yaptığı müthiş mücadeleyle binlerce insana örnek olmuş bir kişiden bahsediyoruz. Neslican Tay’ın kişiliği, yaşadıkları ve mücadelesi bu filmden çok daha büyüktür. Bu film sadece onun yaşadıklarından esinlenerek çok güzel bir senaryoyla sinemalaştırılmıştır. Burada görev alan tüm arkadaşlarım işlerini layığıyla yaptı. Naz Çağla özellikle ona sadece dıştan benzemeye çalışmadı. Onu içselleştirip, anlayıp, enerjisini bize aktarmaya çalıştı. Çok doğru bir yorum yaptığını düşünüyorum. Herkesin boğazını düğümlendirecek bir film olduğunu söyleyebilirim.

    Mesut Akusta: Herkes şunu bilir ki ‘Her ölüm erkendir’ derler. Bu kadar mücadeleci, azmi olan, yaşama sevinci olan bir kardeşimiz var önümüzde. Bu tarz rahatsızlık geçiren tüm kardeşlerimize sağlık diliyorum.

    Senarist Nalan Merter Savaş: Neslican Tay’ın hayatını yazmak büyük bir sorumluluktu. Ben mümkün olduğu kadar onu iyi tanımaya ve aslına sadık bir şekilde aktarmaya çalıştım. Çok güçlü bir hikaye, beş film bile yazılabilirdi. Umarım baştan sona Neslican Tay’ı anlatabilmişimdir.

     

 

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