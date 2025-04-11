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        Haberler Yaşam Nesli tükenmekte olan çeltikçi kuşları Tunceli'nin ovalarında görüntülendi

        Nesli tükenmekte olan çeltikçi kuşları Tunceli'nin ovalarında görüntülendi

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, nesli tükenmekte olan çeltikçi kuşları sulak arazilerde beslenirken görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 09:28 Güncelleme: 11.04.2025 - 09:28
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        Nesli tükeniyor... Tunceli'nin ovalarında görüntülendi
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        Ovacık'ta, çetin geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla tabiat canlanmaya başladı.

        Meraların yeşerdiği ve rengarenk çiçeklerin açtığı ilçe, bugünlerde ise çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.

        Nesli tükenmekte olan çeltikçi kuşları da ilçenin Hozat Köprüsü mevkisindeki tarlalarda sürü halinde yiyecek ararken görüntülendi.

        Yöredeki bazı fotoğrafçılar da kuşları gözlemleyerek çekim yaptı.

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        #çeltikçi kuşları
        #Tunceli
        #ovacık
        #haberler
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