Nesli tehlike altındaki bozkır delicesi yaralı bulundu

Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında uçamayan bir kuş fark etti.

Yapılan incelemede, kuşun nesli tehlike altındaki yırtıcı türlerden biri olan bozkır delicesi olduğu ve kanadından yaralandığı belirlendi. Jandarma görevlileri yaralı kuşu koruma altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim etti.

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Bozkır delicesinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.