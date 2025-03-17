Nesli azalan hayvanlar listesindeki yaban kedisi, Bursa’da görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatın yoğun olduğu bölgelere fotokapanlar kuruldu.

REKLAM advertisement1

İnegöl ilçesinin yüksek kesimlerine kurulan fotokapanlardan birine ise Türkiye’de nesli azalan hayvanlar listesinde yer alan yaban kedisi yakalandı.

Vaşak, karakulak, saz kedisi ve leoparla birlikte Türkiye’de yaşayan 5 vahşi kedi türü arasında yer alan yaban kedisi, karla kaplı ormanda görüntülendi.

Bir diğer görüntüde ise yaban kedisinin yağmur altında, yolda yürüdüğü görüldü.