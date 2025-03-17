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        Haberler Yaşam Nesli azalan hayvanlar listesindeki yaban kedisi, Bursa’da görüntülendi

        Nesli azalan hayvanlar listesindeki yaban kedisi, Bursa’da görüntülendi

        Türkiye'de nesli azalan hayvanlar listesinde yer alan yaban kedisi, Bursa'da fotokapana yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 16:36 Güncelleme: 17.03.2025 - 16:36
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        Nesli azalan hayvanlar listesinde! Bursa'da görüntülendi
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatın yoğun olduğu bölgelere fotokapanlar kuruldu.

        İnegöl ilçesinin yüksek kesimlerine kurulan fotokapanlardan birine ise Türkiye’de nesli azalan hayvanlar listesinde yer alan yaban kedisi yakalandı.

        Vaşak, karakulak, saz kedisi ve leoparla birlikte Türkiye’de yaşayan 5 vahşi kedi türü arasında yer alan yaban kedisi, karla kaplı ormanda görüntülendi.

        Bir diğer görüntüde ise yaban kedisinin yağmur altında, yolda yürüdüğü görüldü.

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        #yaban kedisi
        #Bursa
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