Nesine 2. ve 3. Lig maçları ne zaman oynanacak?

Türkiye’yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig karşılaşmaları ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 22 ve 23 Şubat tarihlerinde oynanacak olan 2. Lig ve 3. Lig mücadelelerinin tamamının ertelendiğini duyurdu.

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Ertelenen karşılaşmalar 2 Nisan Çarşamba ve 3 Nisan Perşembe tarihlerinde oynanacak.

2. VE 3. LİG HEYECANI HTSPOR'DA

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre Nesine 2. Lig'den 2 maç, Nesine 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.