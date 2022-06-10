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Dijital Sanatlar Yapımevi, Neşet Ertaş’ın hayatını konu alan, yazar Prof. Dr. Erol Parlak’ın aynı isimli kitabından uyarlanan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filmi için çalışmalara başlamış, filmin fragmanı da geçtiğimiz aylarda izleyiciyle buluşmuştu. Bu süreçte sanatçının ailesi tarafından açılan davayla çekimlere sete çıkılamadan ara verilmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesinde görülen dava Dijital Sanatlar lehine sonuçlandı ve kararda; sansür sonucu doğuracak şekilde yasaklama yapılamaz bilgisi yer aldı. Bir televizyon kanalının arşivinden gün yüzüne çıkan söyleşiye dayanarak verilen kararla yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği filmin çekilmesi için bir engel kalmadı.

Merhum Neşet Ertaş’ın ailesi Yazar Prof. Dr. Erol Parlak’ın “Garip Bülbül Neşet Ertaş” kitabının babalarının isteği dışında yazıldığını iddia etmiş, kitapla aynı ismi taşıyan filmin çekimlerinin durdurulması yönünde mahkemeye başvurmuştu. İstanbul 2. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2021/322 değişik iş sayılı kararı ile “… Muris Neşet Ertaş’ın hayatını konu alan Bir Garip Bülbül Neşet Ertaş ya da başka bir isimle sinema filmine konu edilmesine ve sinema filminde Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş’a ait talep edenlerin hak sahibi olduğu eser, icra ve bunları içeren yapımlar yönünden Dijital Sanatlar Yapımevi tarafından sinema filminde kullanılmak suretiyle (kitaptan uyarlama film de dahil olmak üzere) gerçekleşebilecek muhtemel tecavüzlerin önlenmesine, bu kapsamda filmin çekiminin kısmen çekilmiş ise tamamlanmasının kamuya sunulmasının, tanıtılmasının, çoğaltılmasının ve yayılmasının temsil ve gösteriminin, yayın ve dijital yollar ile umuma iletiminin tedbiren önlenmesine“ şeklinde karar verilmişti.

İşbu ihtiyati tedbir kararına karşı yapılan müracaat neticesinde TC. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin 16. Hukuk Dairesi’nin 2022/624E. 2022/952K. sayılı kararı ile bir filmin sansür sonucu doğuracak şekilde yasaklanamayacağı gerekçesi ile İstanbul 2. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2021/322 değişik iş sayılı ihtiyati tedbir kararı KESİN olarak ortadan kaldırılmıştır. Çıkan bu kararla birlikte filmin çekimi için çalışmalara yeniden başlandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi’nde görülen davada “bir filmin sansür sonucu doğuracak şekilde yasaklanamayacağı…” gerekçesiyle çıkan kararla birlikte çalışmalara yeniden başlandı.

Bunlara ek olarak, sanatçının bir televizyon kanalına (CnnTürk) verdiği röportaj da gün yüzüne çıktı. Neşet Ertaş’ söyleşide, daha önce hakkında yazılmış kitaplar olsa da noterden muvafakat verdiği ve bilgilerini aktardığı tek yazar olan Prof. Dr. Erol Parlak’la şiirlerini, türkülerini yazılan kitapta gelecek nesillere aktarmak istediğini belirtiyor.

Dijital Sanatlar Yapımevi’nden mahkeme kararıyla ilgili yapılan açıklamada; “Prof. Dr. Erol Parlak’ın büyük usta, son abdal Neşet Ertaş’ın hayatını anlattığı kitabının tüm haklarını aldık ve kendisinin danışmalığında filmimizin çekimlerine başladık. Çekimler sırasında yaşananlar, söylenenler ve sansür uygulama girişimleri bizleri çok üzdü. Ancak mahkeme kararı haklılığımızı ortaya çıkarttı ve bizler büyük sanatçının anısına sonsuz saygımızla, abdal kültürüne yakışır şekilde, şarkılarıyla türküleriyle filmimizi izleyicilerle buluşturmak üzere gün sayıyoruz. Çünkü kendisinin de televizyon röportajında kitabıyla ilgili olarak belirttiği gibi bizler de gelecek nesillere kendisini filmimiz aracılığıyla anlatmak istiyoruz” dendi.