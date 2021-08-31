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Neş’e Erdok’un son dönem eserleri Yapı Kredi bomontiada'da

Yapı Kredi bomontiada, 6–19 Eylül 2021 tarihleri arasında Neş’e Erdok’un pandemi süresince ürettiği eserlerden oluşan kişisel sergisine ev sahipliği yapacak.

31.08.2021 - 20:03 | Güncelleme: ABONE OL
Neş’e Erdok’un son dönem eserleri Yapı Kredi bomontiada'da

Türk resminin önde gelen temsilcilerinden Neş’e Erdok’un geçtiğimiz son iki yıl içerisinde ürettiği yapıtlardan oluşan 35. kişisel sergisi, 6–19 Eylül tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada’da izleyicileriyle buluşuyor.

Erdok’un çoğunluğunu içinde bulunduğumuz pandemi süresince ürettiği eserlerden oluşan sergi, sanatçının tanıklığını merkeze alan bir günlük olarak karşımıza çıkıyor. Katıksız bir gözlemle yorumladığı gündelik hayattan portreler ile iç dünyasını yansıtan otoportrelerin yanı sıra son dönemde yaşanan Filistin, Moria Kampı yangını, sınırların açılması, koronavirüs, İzmir depremi gibi önemli toplumsal meseleler de Erdok’un konuları arasında yerini alıyor.

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