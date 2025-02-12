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        Haberler Kültür-Sanat Resim Neş’e Erdok sergisi bomontiada Galeri'de

        Neş’e Erdok sergisi bomontiada Galeri'de

        Yapı Kredi bomontiada, 20 Şubat–8 Mart tarihleri arasında Neş'e Erdok'un son dönem ürettiği eserlerden oluşan kişisel sergisine ev sahipliği yapacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 00:55 Güncelleme: 12.02.2025 - 00:55
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        Neş'e Erdok sergisi bomontiada Galeri'de
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        Türk resminin önde gelen temsilcilerinden Neş’e Erdok’un son iki yıl içerisinde ürettiği yapıtlardan oluşan 37. kişisel sergisi, 20 Şubat – 8 Mart tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada’da izleyicileriyle buluşuyor.

        Yarım asrı aşan aralıksız sanat üretiminin devamı niteliğindeki sergide, Erdok’un zamanı kaydetmeye devam ettiği tuvaller, tanık olduklarını aktardığı bir günce olarak karşımıza çıkıyor. Katıksız bir gözlemle yorumladığı figürlerin iç dünyasını ön plana çıkararak biçime taşıyan sanatçı, resimlerinde günlük yaşamdan portreleri ve dünyada yaşanan güncel toplumsal konuları ele alıyor.

        Sergi, Yapı Kredi bomontiada GALERİ’de her gün 11.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

        Neş'e Erdok Hakkında

        1963 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Resim Bölümü, Neşet Günal Atölyesi'nden mezun oldu. 1965/66 yıllarında Madrid`de Escuela Eutral de İdromas`ta ve Escuela Diplomética`da İspanyol Dili ve Edebiyatı, Uygarlığı ve Sanat Tarihi üzerine çalışmalar yaptı. 1967 yılında Milli Eğitim Bakanlığı hesabına Devlet Güzel Sanatlar Akademisine Öğretim Üyesi yetiştirilmek üzere Fransa`ya gönderilen sanatçı, Paris`te Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts`da Prof. Chaplain Midy ve Prof. Pierre Matthey de Etang yanında resim çalışmaları yaptı. 1972 yılında İ.D.G.S.A Neşet Günal Atölyesi`nde görevlendirildi ve 1981 yılında Profesör ünvanını aldı. Erdok, 1990/2008 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Resim Atölyesi öğretim üyesi olarak çalıştı. Sanatçının; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Resim Heykel Müzesi, İstanbul Modern, Norton Simon Müzesi'nin de aralarında bulunduğu, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli müze ve koleksiyonlarda resimleri bulunmaktadır.

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        #Neş’e Erdok
        #Yapı Kredi bomontiada
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