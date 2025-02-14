Oyuncu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 26 Şubat 2024'te hayatını kaybetmişti. Sık sık sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kaybettiği eşi Tolga Savacı'yı yâd eden Nermin Bezmen için 14 Şubat Sevgililer Günü buruk geçiyor.

REKLAM advertisement1

Birçok kişinin sevgilisine duyduğu aşkı ve mutluluğu gözler önüne serdiği 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Nermin Bezmen, duygusal bir mesaj yayımladı.

"YOLCULUĞUNUN 356'NCI GÜNÜNDE YİNE YALNIZLIĞA UYANDIM"

Eşine duyduğu özlemi dile getiren Nermin Bezmen, şu ifadeleri kullandı: Canım Tolgacığım, aşkım, yolculuğunun 356'ncı gününde yine yalnızlığına uyandım bu sabah... Rüyamdaki öpüşünün ardından sıcacık sarılmış, 'Üzülme aşkım, ben buradayım' diyordun. O rüya gerçekti belki... Belki bu boyutta rüyaya uyandım, kim bilir. O kadar sahiciydi düşüm... Hasretin her gün artıyor kocacığım. Hüznüm derin. Çaresizliğim insafsız. Ama onca yıl her günü sevgili olarak yaşadığımız yıllar var ya onlar 356 gündür bana yıllarca hep getirdiğin kırmızı yedi gül gibi taze. 'Sana aşığım' diyen yedi kırmızı gül... İlk 'Merhaba'mızdan, el ele tutuşup bırakmamacasına son nefesin sonlandıramadığı kadar aşk... Seni o aşk, sevgi, şefkat, özen dolu yüreğinden öpüyorum benim mert, sadık, tutkulu sevgilim.