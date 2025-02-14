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        Haberler Magazin Nermin Bezmen'in buruk günü: Tolga'cığım, yolculuğunun 356'ncı gününde yine yalnızlığına uyandım

        Nermin Bezmen'in buruk günü: Tolgacığım, yolculuğunun 356'ncı gününde yine yalnızlığına uyandım

        Nermin Bezmen, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 26 Şubat 2024'te kaybettiği eşi Tolga Savacı için duygusal bir mesaj yayımladı; "Canım Tolgacığım, aşkım, yolculuğunun 356'ncı gününde yine yalnızlığına uyandım bu sabah"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 11:29 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:29
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        "Yine yalnızlığa uyandım"
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        Oyuncu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 26 Şubat 2024'te hayatını kaybetmişti. Sık sık sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kaybettiği eşi Tolga Savacı'yı yâd eden Nermin Bezmen için 14 Şubat Sevgililer Günü buruk geçiyor.

        Birçok kişinin sevgilisine duyduğu aşkı ve mutluluğu gözler önüne serdiği 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Nermin Bezmen, duygusal bir mesaj yayımladı.

        "YOLCULUĞUNUN 356'NCI GÜNÜNDE YİNE YALNIZLIĞA UYANDIM"

        Eşine duyduğu özlemi dile getiren Nermin Bezmen, şu ifadeleri kullandı: Canım Tolgacığım, aşkım, yolculuğunun 356'ncı gününde yine yalnızlığına uyandım bu sabah... Rüyamdaki öpüşünün ardından sıcacık sarılmış, 'Üzülme aşkım, ben buradayım' diyordun. O rüya gerçekti belki... Belki bu boyutta rüyaya uyandım, kim bilir. O kadar sahiciydi düşüm... Hasretin her gün artıyor kocacığım. Hüznüm derin. Çaresizliğim insafsız. Ama onca yıl her günü sevgili olarak yaşadığımız yıllar var ya onlar 356 gündür bana yıllarca hep getirdiğin kırmızı yedi gül gibi taze. 'Sana aşığım' diyen yedi kırmızı gül... İlk 'Merhaba'mızdan, el ele tutuşup bırakmamacasına son nefesin sonlandıramadığı kadar aşk... Seni o aşk, sevgi, şefkat, özen dolu yüreğinden öpüyorum benim mert, sadık, tutkulu sevgilim.

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        #tolga savacı
        #nermin bezmen

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