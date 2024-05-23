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        Haberler Yaşam Nepalli dağcı Kami Rita, 30. kez Everest'in zirvesine tırmandı

        Nepalli dağcı Kami Rita, 30. kez Everest'in zirvesine tırmandı

        Nepalli dağcı Kami Rita, dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı'nın zirvesine 30. kez ulaşmayı başararak bir ayda ikinci kez dünya rekoruna imza attı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 09:43 Güncelleme: 23.05.2024 - 09:43
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        30. kez Everest'in zirvesine tırmandı
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        Hükümet yetkililerinden Khim Lal Gautam, yaptığı açıklamada Rita'nın 8 bin 848 metre yüksekliğindeki zirveye yerel saatle 08.00 sularında ulaştığını belirtti.

        Böylece Rita, zirveye bu ay ikinci tırmanışıyla rekorunu tazeledi ve "Everest zirvesine en çok çıkan insan" ünvanını korumuş oldu.

        İlk kez 1994'te Everest zirvesine çıkan 54 yaşındaki Rita, 12 Mayıs'taki 29'uncu tırmanışının ardından 30. kez zirveye adım attı.

        Nepal'in, nisan-haziran döneminde devam edecek tırmanış sezonu kapsamında 414 dağcıya Everest'e tırmanma izni verdiği bilgisi paylaşıldı.

        600'den fazla dağcı, geçen yıl Everest'in zirvesine tırmanmayı başarırken 18 dağcı hayatını kaybetmişti.

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        #Kami Rita
        #everest
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