Nepal'de kaybolan uçağın enkazı bulundu!

Nepal'in dağlık kesiminde, içinde 22 kişiyi taşırken kuleyle teması kesilen küçük uçağın enkazı bulundu.

Dünden beri uçağı arama çalışmaları sürerken, yetkililer 14 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Arama çalışmaların devam ettiğini kaydeden yetkililer, hayatta kalanlara ilişkin bilgi paylaşmadı.

Dağ kasabası Jomsom'a 15 dakikalık uçuş gerçekleştiren Tara Airlines uçağının, kalkıştan kısa süre sonra kuleyle teması kesilmişti.

Yetkililer, uçakta 4'ü Hint, 2'si Alman olmak üzere 22 kişinin bulunduğu açıklamıştı.