Neo Portföy ve Emlakjet’ten NPJET Gayrimenkul Yatırım Fonu

Yönettiği toplam varlık büyüklüğü 76,9 milyar TL’yi, yönettiği GYF büyüklüğü ise 10,6 milyar TL’yi bulan Neo Portföy, gayrimenkul teknolojisi (proptech) platformlarından biri olan Emlakjet ile Neo Portföy EmlakJet Gayrimenkul Yatırım Fonu’nu (NPJET) hayata geçirdi. Fon faaliyetlerine 27 adet konut ve 200 milyon TL ile başlarken, bölge seçiminde ağırlık İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir olurken, yatırımlar 10 büyük il bazında hızla devam edecek. NPJET’in odaklandığı bölgeler ise 0-10 yaş konutlar, ulaşım ağlarına, sağlık hizmetlerine ve ana arterlere yakın bölgeler olurken, henüz metronun ulaşmadığı, ileride değerlenecek bölgeleri de mercek altına alıyor.

Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, konuyla ilgili olarak; “Gayrimenkul sektöründe finansman dinamiklerinin hızla değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Kullanıcıların krediyle konut edinme eğilimi artarken, faiz oranlarındaki olası değişimlere karşı hassasiyet de yükseliyor. Bu değişen yatırımcı davranışlarını doğru okuyarak, Emlakjet olarak gayrimenkule farklı bir bakış açısı kazandıracak yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Neo Portföy ile güçlerimizi birleştirerek Türkiye’nin yapay zeka ve veriye dayalı ilk gayrimenkul yatırım fonu NPJET’’i kurduk. 2006’dan bu yana sahip olduğumuz büyük veri birikimi, teknoloji altyapımız ve 40 bini aşkın emlak danışmanımızla edindiğimiz saha tecrübemiz sayesinde, gelir potansiyeli en yüksek portföyleri yatırımcılarla buluşturacağız. NPJET fonunun temel stratejisi; yüksek gelir potansiyeli taşıyan gayrimenkulleri tespit edip fon portföyüne dahil etmek, ardından bu varlıkları kiraya vererek yatırımcıların hem kira getirisinden hem de orta-uzun vadede değer artışından fayda sunmak olacak. Yatırımı daha öngörülebilir ve şeffaf hale getiren bu yapı sayesinde, yatırımcılar klasik gayrimenkul alım-satım sürecine girmeden profesyonel yönetilen, teknolojiyle desteklenen bir fona ortak olacak. NPJET ile yalnızca bugünün değil, yarının gayrimenkul yatırım anlayışını da yeniden tanımlıyoruz” dedi.

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Neo Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yener Yıldırım ise alternatif varlık sınıflarında yatırımcıların taleplerinin çeşitlendiğine dikkat çekerek, NPJET’in bu talebe yeni bir yanıt olduğunu vurguladı. Yıldırım, “Yeni bir gayrimenkul ürününü sunmaktan dolayı gurur duyuyoruz. 42 bin yatırımcımız var. Sektör gibi biz de hızlı büyüyoruz. Dünyada da gayrimenkul yatırım fonlarının hızla büyüdüğünü görüyoruz. Sektör dev bir ekosistem yaratıyor. Teknoloji kullanımı ise sektöre başka bir boyut katıyor. Hem Türkiye’de hem dünyada teknoloji kullanımı GYF için ayrı bir gelişim süreci başlattı. Türkiye’de Gayrimenkul Yatırım Fonları’nın büyüklüğü 2024 yılı sonunda 103,3 milyar liraya ulaştı. 2023 yılı aynı dönemde bu rakam 52,3 milyar liraydı. Yaklaşık %100 bir büyüme söz konusu. Neo Portföy olarak, 20 adet Gayrimenkul Yatırım Fonu ve 4 adet Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu bulunmakta. 6 Proje GYF de yolda bekliyor. Yönettiğimiz toplam varlık büyüklüğü ise 10,6 milyar TL’yi buldu. 2024 yılı içinde yaklaşık 1.000 adet gayrimenkul işlemi gerçekleştirdik. En fazla yatırım yaptığımız iller arasında İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Çanakkale yer alıyor. İstanbul’da 105 taşınmaz ile toplam 1,8 milyar TL, Kocaeli’nde 31 taşınmaz ile 842 milyon TL, Antalya’da 63 taşınmaz ile 964 milyon TL, Çanakkale’de ise 35 taşınmaz ile 543 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirildi. Portföyümüz, çeşitli gayrimenkul türleriyle geniş bir çeşitlilik gösteriyor. Emlakjet’le gerçekleştirdiğimiz heyecan verici bu işbirliği ile yatırımcılarımızın beklentilerine cevap vereceğimiz için çok mutluyuz. Şu an fonumuzun büyüklüğü 200 milyon TL. Bu fonu 5 yıl içerisinde 500 milyon dolara ulaştırmayı hedefliyoruz.” diyerek sözlerini bitirdi.