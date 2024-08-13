Nemrut Dağı'nda etçil çekirge görüldü
Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı'ndaNemrut Dağı'nda, 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirgeye rastlandı. Çekirgenin çiftçi dostu olduğu belirtildi
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Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında 2 bin 150 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nda etçil çekirge görüldü.
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'nda, 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirgeye rastlandı. Etçil çekirgeyi gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi.
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Uzmanlar, böcek türleri ve tarımsal açıdan zararlı haşerelerle beslenen 'saga ephippigera' türü çekirgenin çiftçi dostu olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.
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