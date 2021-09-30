"YAVAŞ YAVAŞ UFALAMAYA BAŞLADIM"



Ayrıca Bodrum'daki evini kapatıp İstanbul'daki bir otele yerleştiğini söyleyen İşler, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



Eşyalarım kutuların içinde arkadaşın evinde duruyor. O da çok fazla değil, iki sandık. Çok eşya edinmedim. Bu bana eksik değil, aksine özgür hissettiriyor. Bu kararı vermem de enteresan oldu. Benim eski işim, saklamacı bir iş; kitaptı, plaktı, objeydi... Evim depo gibiydi. Ondan kurtuldum. Tasarlayarak yapmadım bunu. Yavaş yavaş ufalmaya başladım. Bir sırt çantasına sığdı her şey en sonunda. Bir şey lazım olursa gider alırım, ne olacak?



Ünlü oyuncu Erkan Can da İşler'in minimal yaşam tarzını doğru bulduğunu söyleyip, "Hak veriyorum. Hep alıyoruz. Gardıroba bakıyorum, giymediğim o kadar çok şey almışız ki... Almıyorum artık. Aldıklarımın da çoğunu vereceğim sağa sola." şeklinde konuştu.