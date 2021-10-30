Taverna müziğinin Türkiye'deki usta temsilcilerinden olan Nejat Alp kimdir? İşte Nejat Alp'in hayat hikayesi...

NEJAT ALP KİMDİR?

Nejat Alp 9 Kasım 1952 tarihinde İstanbul Süleymaniye'de dünyaya gelmiştir. Türk müzisyen Taverna müziğinin sevilen isimlerinden biridir ve akrep burcudur. Koyu bir Beşiktaş taraftarıdır.

İlkokula Cerrahpaşa Deneme İlkokulu'nda başladı. Ortaokul ve liseyi Özel İstanbul Koleji'nde tamamladı. Ailevi problemler yüzünden üniversiteye gidemedi. Eniştesinin yanında emlakçılık ve balıkçılık, dayısının yanında tahta bavullara köşe çakmayı öğrendi ve o anda tanıştığı bir müzik grubu olan Mavi Yıldızlar'la müziğe giriş yaptı.

2017 yılına kadar yaşantısını İstanbul'da sürdürmüş, ardından eşi Dilek Hanım ile Bodrum'a yerleşmiştir.

NEJAT ALP NERELİ?

Nejat Alp aslen Artvin, Hopa'lıdır. Babası Necmettin Alp Hopa, annesi Perihan Hanım ise Ayvalık doğumludur.

NEJET ALP ŞARKILARI, ALBÜMLERİ

Nejat Alp 2 (1977)

Tavernadan Sevgilerle (1979)

Evlendiğin Gün (1980)

Tavernada (1984)

Yenildim Gözlerine (1985)

Büyümü Yaptın (1985)

Tavernada 2 (1985)

Boğaziçi Geceleri (1986)

Sitemim Var (1986)

Mehtaplı Geceler (1986)

Romantik Taverna (1986)

Canımdan Can İste (1987)

Bir şey Unutmadın Mı (1987)

Tövbe (1987)

Bizim Taverna (1987)

Sevenlerin Tavernası (1987)

Sabret Gönül (1987)

Seninleyim - Sıksa Da Canımı (1988)

Dön Be Kadınım (1988)

Yandı Gönlüm (1989)

Sultanım (1989)

Gökten Üç Elma Düşsün (1990)

Londra Konseri (1991)

New York Konserleri '92 (1992)

Her Mevsim (1996)

Yasak Aşk (1999)

Nerdesin (2000)

2006 Berlin Konseri (2006)

Bir Öpsem (2007)

Nabza Göre Şerbet (2011)

Can-I Gönülden (2013)