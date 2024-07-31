Nefes terapisi nedir? Nefes terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

Bu, organların ve kasların daha iyi oksijenlenmesine, dolayısıyla fiziksel performansın ve enerji seviyelerinin artmasına katkıda bulunur. Ayrıca, doğru nefes alma, sinir sistemini sakinleştirir, stres hormonlarının seviyelerini düşürür ve rahatlama hissini teşvik eder.

Zihinsel açıdan, bilinçli nefes almayı öğrenmek, odaklanmayı ve dikkat yönetimini iyileştirir, kaygı ve endişeyi azaltır. Doğru nefes almak, hem bedenin hem de zihnin dengede kalmasını sağlayarak genel sağlığı ve yaşam kalitesini artırır. Nefes terapisi nedir? Nefes terapisi nasıl yapılır?