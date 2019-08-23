Nefes kesen şov

23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyaca ünlü sirk Cirque du Soleil'in İstanbul'da ilk kez sergilenen 'Bazzar' adlı şov çadırı, 60 konteynır ile 700 tondan fazla malzemeyle yolculuk yaparak İstanbul'a getirildi.
Sirk, 500 kişilik bir ekibin 6 günlük çalışmasıyla kurularak gösteriye hazır hale getirildi. Cirque du Soleil, adrenalin dolu yeni gösterilerine başladı.
Gösterilerini Hilltown Alışveriş Merkezi İstanbul'da gerçekleştiren Cirque du Soleil, 1 Eylül'e kadar toplam 19 gösteri sergileyecek. Yönetmenliğini ve yazarlığını Susan Gaudreau'nun, kreatif direktörlüğünü ise Samuel Chouniard'ın üstlendiği 'Bazzar' şovu yer çekimine meydan okuyor.
Bisiklet, ateş, maestro, ip ve trapez kategorilerinde ayrı ayrı sergilenen on dokuz farklı şovla izleyicilerin nefesleri kesiliyor.
Akrobatların, dansçı ve müzisyen grupların, sonsuz yaratıcılıkla dolu ve 7'den 70'e herkese hitap eden 'Bazzar' şovu, Rönesans Gayrimenkul sponsorluğunda Škoda Auto'nun desteğiyle sergileniyor.
Cirque du Soleil'in organizatörü Alchemy Project CEO'su Mac S.Far, "En yeni prodüksiyonlarından biri olan 'Bazar'ın kendisi kadar ünlü ikonik çadırı altında bu özel gösteriyi ilk kez Türkiye'ye getirdiğimiz için mutluyuz. Bazzar'ı 3 kıtada, 6 ülkede, 210'dan fazla turne ve 130'u aşkın şovu seyirciyle buluşturacağız. Müziğin, akrobasinin ve dansın birleşimiyle Bazzar, İstanbulluların kalbini fethedecek" dedi.
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