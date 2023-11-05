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        Haberler Magazin 'Nefes'in yeni fragmanı yayınlandı

        'Nefes'in yeni fragmanı yayınlandı

        'Nefes' filminin yazarı Hakan Evrensel'in, yine gerçek bir hayat hikâyesini konu alan romanından uyarlanan 'Nefes - Yer Eksi İki' filminin yeni fragmanı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 11:55 Güncelleme: 05.11.2023 - 11:55
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        'Nefes'in yeni fragmanı yayınlandı
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        2009'da vizyona giren 'Nefes' filminin yazarı Hakan Evrensel'in, yine gerçek bir hayat hikâyesini konu alan romanından uyarlanan TRT ortak yapımı 'Nefes - Yer Eksi İki' filminin yeni fragmanı izleyiciyle buluştu.

        TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı tarafından; "Onlar, asıl unutursan ölür! 90'larda, Güneydoğu Anadolu'da hayatları kesişen üç kişinin hikâyesi. Bölücü terör örgütüne karşı bir vatan mücadelesi. TRT ortak yapımı ‘Nefes - Yer Eksi İki’ 15 Aralık’ta sinemalarda! Yiğitlerimize karşı sorumluluğumuz büyük" ifadeleriyle sosyal medya paylaşımı ile duyurusu yapıldı.

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        Yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş’un üstlendiği, başrollerinde; Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci ve Arda Anarat'ın yer aldığı film 15 Aralık’ta vizyona girecek.

        1993'te Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bir sınır karakolunda geçen olaylar çerçevesinde kesişen farklı karakterin hayat hikâyesini anlatan 'Nefes - Yer Eksi İki' filminin yönetmen koltuğunda ise Ozan Uzunoğlu oturuyor.

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        #Nefes - Yer Eksi İki

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