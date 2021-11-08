Olay, dün akşam saatlerinde İmam Bakır Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Alpak'ın yediği şeker, nefes borusuna kaçtı. Nefes alamayınca baygınlık geçiren Yasin, ailesinin ihbarı ile gelen ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan Yasin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yasin Alpak'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edilip ilçe mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.