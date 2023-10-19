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        Haberler Yaşam Neden yürürken kollarımızı sallarız? Sebebi dönme etkisiymiş!

        Neden yürürken kollarımızı sallarız? Sebebi dönme etkisiymiş!

        Yürürken kollarınızı salladığınızı fark ediyor musunuz? Bu cümleyi okuduktan sonra kollarınızı sallamadan yürümeyi deneyin. Oldukça zor değil mi? İşte kollarımızı sallayarak yürümemizin nedeni!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 11:59 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:59
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        • 1

          Yürürken, kollarımızı genellikle sallarız. Ve bunu fark ettiğimizde sallamadan yürümek istersek, zorlanırız. Peki, kollarımızı neden salladığımızı hiç merak ettiniz mi? İşte yanıtları...

        • 2

          ENERJİ TASARRUFU SAĞLIYOR!

          Michigan Üniversitesi'nden bilim insanlarının 2009 yılında yaptığı bir araştırma, yürürken kolların sabit tutulması durumunda, normal bir şekilde sallandığı duruma göre %12 daha fazla enerji harcandığı sonucuna ulaştı.

        • 3

          Araştırmacılar, kolların sallanması ile vücudun ağırlık merkezinin daha dengeli bir şekilde dağıldığını ve bu sayede daha az enerji harcandığını öne sürdüler. Ayrıca, kolların sallanması ile adım uzunluğunun ve hızının arttığı ve bu sayede daha fazla mesafe kat edilebildiği de tespit edildi.

        • 4

          Tübitak'ta yer alan bir makaleye göre; yürüyüş esnasında kolların sallanmasının, bacakların hareketi nedeniyle vücudun üst bölümünde ortaya çıkan dönme etkisinin dengelenmesi için olduğu düşünülüyor. Ancak, bu etki sadece sağ ayağın sol kolla, sol ayağın da sağ kolla uyumlu şekilde hareket ettiği durumda ortaya çıkıyor.

          Araştırmalara göre, sağ ayak ile sağ kol, sol ayak ile sol kol birlikte hareket ettiğinde, normal yürüyüşten %26 daha fazla enerji harcanıyor. Bu, kolların sallanması ile vücudun ağırlık merkezinin daha dengeli bir şekilde dağıldığı ve bu sayede daha az enerji harcandığı anlamına geliyor.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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