Neden Melissa Vargas ABD maçında farklı renkte bir forma giydi?

Bu proje, 2021 yılından itibaren FIVB Voleybol Milletler Ligi finallerinde kullanılıyor. 'Eşit Tişört' anlamına gelen Equal Jersey; voleybolda eşitliğin önemini vurguluyor.

Bu projenin bir parçası olarak Vargas, ilk yarıya farklı bir formayla çıktı ancak ikinci yarıda takımının formasını giydi.