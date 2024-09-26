PİGMENTLİ NEVÜSLER (BENLER)

Doğumdan itibaren var olabilen veya sonradan gelişebilen bu lekeler, ciltteki melanosit kümelerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Pigmentli nevüsler kahverengi veya siyah renkli olabilir ve bazen kabarık olabilir. Bu tür doğum lekeleri cilt kanseri riski taşıyabilir, bu nedenle düzenli kontrol gerektirir.