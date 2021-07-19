Necmettin Erbakan'ın kurduğu son parti "Saadet" 20 yaşında

20 Temmuz 2001'de kurulan Saadet Partisi'nin genel başkanlığına, Erbakan'ın siyasi yasaklı olması nedeniyle Recai Kutan getirildi.
Saadet Partisi'nin 11 Mayıs 2003'te gerçekleştirilen 1. Olağan Kongresi'nde aday olan Necmettin Erbakan, genel başkanlığa seçildi.
Erbakan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle parti üyeliğinden ayrılmasının istenmesi üzerine 30 Ocak 2004'te parti üyeliğinden ve genel başkanlıktan istifa etti. Recai Kutan bu tarihten itibaren genel başkanlık görevini vekaleten sürdürdü.
Kutan, 8 Nisan 2006'da yapılan 2. Olağan Kongrede tekrar genel başkanlığa seçildi.
26 Ekim 2008'de yapılan 3. Olağan Kongre'de aday olan Numan Kurtulmuş genel başkan seçildi.
Kurtulmuş'un 1 Ekim 2010'da Saadet Partisi'nden istifa ettiğini açıklamasının ardından Necmettin Erbakan, partisinin 17 Ekim 2010'da yapılan 4. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa getirildi.
Erbakan'ın 27 Şubat 2011'de vefat etmesinin ardından 5 Mart 2011'de gerçekleştirilen Saadet Partisi'nin 5. Olağan Kongresi'nde, Mustafa Kamalak genel başkan oldu.
30 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'nde genel başkan seçilen Temel Karamollaoğlu ise halen partideki görevini sürdürüyor.
- "Partimiz, 20 yıldır kararlı duruşunu sürdürüyor"
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, AA muhabirine, Necmettin Erbakan'ın arkadaşlarıyla beraber 1969'da Anadolu'nun özlemini ve hayalini gerçekleştirmek için başlattığı hareketin temsilcisi olduklarını söyledi.
Saadet Partisinin, Milli Görüş hareketinde faaliyet gösteren üç kuşağı barındırdığını kaydeden Doğan, "Partimiz, Erbakan hocamızın o yıllarda savunduğu idealleri bugün yaşatan ve yaşayan bir parti olması hasebiyle kendine has bir yerde duruyor. Türk siyasetine 'adil düzen' gibi özgün bir fikri ve çağrıyı getiren Milli Görüş geleneğinin bugünkü temsilcisi olan partimiz, 20 yıldır kararlı duruşunu sürdürüyor." dedi.
Parti olarak herkesin kendini güvende hissettiği, kimsenin inancından ve kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğramadığı, adaletin tam manada tesis edildiği huzurlu bir Türkiye için çalıştıklarını belirten Doğan, "Kutuplaştıran ve ayrıştıran siyaset anlayışına karşı farklılıklara rağmen birliği sağlamanın ve toplumsal barışı tesis etmenin gayreti içindeyiz." ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!