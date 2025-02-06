Necla Nazır sağlık durumu nasıl? Necla Nazır kimdir, kaç yaşında nereli?
"Sinema Güzeli" olarak tanınan Necla Nazır'ın sağlık durumu gündemde yer alıyor. Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır, böbrek rahatsızlığının nüksetmesi sonucu hastaneye götürüldü. Peki Necla Nazır sağlık durumu nasıl, iyileşti mi?
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Necla Nazır hayatı son günlerde sıklıkla konuşulan isimler arasında bulunuyor. Ünlü oyuncu Necla Nazır, sağlık sorunlarının nüksetmesi nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. İşte Necla Nazır sağlık durumu ve hayatına dair merak edilenler
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NECLA NAZIR KİMDİR?
Necla Nazır, 15 Eylül 1951 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Genç yaşlarda oyunculuğa ilgi duymaya başlayan Nazır, Türk sinemasının altın çağında önemli bir yer edinmiştir. Sinemaya olan ilgisi, onu zamanla yeşilçam dönemi oyuncularından biri haline getirmiştir.
2018 yılında 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmiştir.
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NECLA NAZIR SAĞLIK DURUMU NASIL?
Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır, böbrek rahatsızlığının nüksetmesi sonucu hastaneye götürüldü. Ünlü oyuncu Necla Nazır, sağlık sorunlarının nüksetmesi nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.
Böbrek rahatsızlığı yaşayan Necla Nazır, damadı Muhammed Aydın'ın desteğiyle İstanbul Fatih'teki özel bir hastaneye başvurdu. Nazır, tedavi altına alındı.
Ferdi Tayfur'ın vefatının ardında Necla Nazır yaptığı ilk açıklamada; "Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" ifadelerini kullanmıştı.
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KIZINA DESTEK VERMİŞTİ
Vefatından kısa bir süre önce kızı Tuğçe Tayfur Aydın ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Ferdi Tayfur, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı dava açmıştı.
Necla Nazır da kızına destek vererek; "Evladımın her tarafı kurtlu olsa onu dişimle taşırım, yine taşırım. Evladım söz konusu olduğu için bu kırmızı çizgim. O yalnız değil. Onun Allah'ı var. Onun bir ailesi var. Aslanlar gibi ardında duran bir eşi var. Sabrımın sonundayım" ifadelerini kullanmıştı.