Necla Nazır sağlık durumu nasıl? Necla Nazır kimdir, kaç yaşında nereli?

KIZINA DESTEK VERMİŞTİ

Vefatından kısa bir süre önce kızı Tuğçe Tayfur Aydın ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Ferdi Tayfur, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı dava açmıştı.

Necla Nazır da kızına destek vererek; "Evladımın her tarafı kurtlu olsa onu dişimle taşırım, yine taşırım. Evladım söz konusu olduğu için bu kırmızı çizgim. O yalnız değil. Onun Allah'ı var. Onun bir ailesi var. Aslanlar gibi ardında duran bir eşi var. Sabrımın sonundayım" ifadelerini kullanmıştı.